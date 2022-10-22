Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китая одобрили в субботу внесение в Устав политсилы положения о противодействии независимости Тайваня. Об этом говорится в тексте соответствующей резолюции.

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс «одна страна — две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую «независимость Тайваня», — сказано в документе.

Поправки в Устав Компартии Китая включают задачу по преобразованию армии страны в одну из сильнейших в мире, говорится в резолюции. «Съезд одобряет внесение в устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня», — сказано в документе.(ТАСС)