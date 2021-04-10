Компанию Alibaba в Китае оштрафовали на $2,78 млрд

Государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало компанию Alibaba на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства, сообщается на сайте регулятора.

Поясняется, что «компания должна прекратить нарушать национальное законодательство». Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, вынуждающую потребителя пользоваться своими услугами. В сообщении регулятора отмечается, что такое положение дел «негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка».

Размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая.

| 2021-04-10T09:21:52+04:00 10 апреля 2021, 09:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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