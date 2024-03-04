Европейская комиссия признала Apple виновной в деле Spotify и в качестве наказания назначил ей штраф в размере €1,84 млрд. Данный штраф стал самым крупным за всю историю компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение Европейской комиссии было вызвано жалобой шведского сервиса потоковой передачи музыки Spotify от 2019 года на комиссию 30% от покупок и невозможность обхода Apple Pay в приложении. Антимонопольный орган Европейского союза заявил, что ограничения Apple представляют собой несправедливые условия конкуренции.

«В течение десяти лет Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке для распространения приложений потоковой передачи музыки через App Store. Компания запретила разработчикам информировать потребителей об альтернативных, более дешевых вариантах подписки, доступных за пределами экосистемы Apple. Это незаконно, согласно антимонопольным правилам ЕС», – заявила в своем заявлении глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер.

Apple раскритиковала решение ЕС, заявив, что оспорит его в суде.

«Решение было принято, несмотря на то, что Комиссия не смогла обнаружить каких-либо достоверных доказательств причинения вреда потребителям и игнорирует реалии рынка, который процветает, конкурентен и быстро растет», – говорится в заявлении компании.