Американская компания Colgate-Palmolive прекращает инвестиции и вложения в рекламу в РФ, сообщает РИА Новости.
Кроме того, компания приостановила импорт и продажи всех товаров, кроме продуктов повседневного использования, необходимых для здоровья и гигиены.
Напомним, 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине по её демилитаризации и денацификации.
Ранее американская компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает ведение бизнеса в РФ в связи с событиями на Украине (aif.ru).