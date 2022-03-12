Американская компания Colgate-Palmolive прекращает инвестиции и вложения в рекламу в РФ, сообщает РИА Новости.

Кроме того, компания приостановила импорт и продажи всех товаров, кроме продуктов повседневного использования, необходимых для здоровья и гигиены.

Напомним, 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине по её демилитаризации и денацификации.

В связи с этим многие зарубежные компании начали уходить с российского рынка, а западные государства ввели санкции.

Ранее американская компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает ведение бизнеса в РФ в связи с событиями на Украине (aif.ru).