Зубная паста Colgate попала под запрет в Аргентине в связи с жалобами местных жителей на язвы и отеки. Такую меру решило ввести национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT), о чем говорится на сайте аргентинского правительства.

Как уточняется, речь идет о пасте Colgate Total Active Prevention Clean Mint, на которую пожаловались потребители. Число случаев достигло 19: аргентинские чиновники получили сообщения о раздражении и воспалении тканей полости рта, появлении волдырей, язв и жжения. Кроме того, у некоторых начались отеки и боли после пользования пасты.

Ведомство следит за подобными случаями и призывает местное население сообщать о любых нежелательных явлениях, возникающих после использования зубной пасты.