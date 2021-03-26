Комитет СБ ООН обсудит ракетные пуски КНДР

Комитет по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности (СБ) ООН соберется сегодня для обсуждения проведенных в прошлое воскресенье народно-демократической республикой ракетных пусков, передает ТАСС.

Согласно информации, с такой инициативой выступили США.

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние порядка 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км. Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.