Комитет по защите журналистов призывает США снять обвинения с Ассанжа

Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти США прекратить попытки экстрадировать создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения. Об этом говорится в сообщении на сайте CPJ.

«Обвинения со стороны США создают негативный судебный прецедент преследования журналистов по всему миру за их взаимодействия с источниками. Мы призываем Министерство юстиции США отказаться от дальнейших попыток экстрадиции и снять обвинения с Ассанжа», — говорится в сообщении.

Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог. Речь идет о событиях 2012 года, тогда Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.

Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.