Доказательства, которые собрала Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, «свидетельствуют о том, что в Украине были совершены военные преступления». Об этом заявил в пятницу председатель комиссии Эрик Мёсе на заседании Совета по правам человека ООН.

Именно совет поручил ей в мае расследовать события, произошедшие в конце февраля и в марте 2022 г. в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. После выхода оттуда российских войск в городах и деревнях этих регионов были выявлены случаи расстрелов, изнасилований, пыток мирных жителей, массовые захоронения. Так, в Буче погибло более 420 жителей.

После освобождения украинскими войсками в сентябре Харьковской области массовое захоронение было обнаружено в городе Изюм. Его численность превышает количество убитых в Буче и является самым крупным захоронением со времен войны в Югославии в 1990-е гг.

События в Изюме комиссия ООН пока не изучала. (moscowtimes.ru)