Крупнейшая международная правозащитная организация Amnesty International в четверг выступила с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Призыв адресован обеим сторонам конфликта, однако в документе указано, что военные действия Израиля приводят к страданиям мирных жителей сектора. Также Amnesty International требует от Израиля возобновить поставки в сектор Газа гуманитарной помощи и снять блокаду его территории. Правозащитники призывают расследовать военные преступления, совершённые, предположительно, обеими сторонами.

«Последние две с половиной недели мы наблюдаем, как в Израиле и на оккупированных палестинских территориях происходят ужасные события невероятного масштаба. Более 2 миллионов человек в секторе Газа пытаются выжить в обстановке катастрофического гуманитарного кризиса и беспрецедентного уровня жертв среди мирного населения. В Газе убито более 6546 человек, в Израиле убито не менее 1400 человек, еще тысячи ранены. ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Все стороны конфликта продолжают самым серьезным образом нарушать нормы международного гуманитарного права, вплоть до военных преступлений», — заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

Заявление вызвало резкую реакцию Израиля. Представитель МИД Израиля Лиор Хайат назвал Amnesty International «антисемитской организацией» и обвинил её в предвзятости. «У них недостаточно морального авторитета, чтобы представлять себя как международную организацию по защите прав человека», – сказал он. Хайат напомнил, что Amnesty International не отреагировала немедленно после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда погибли более 1400 израильтян, в основном мирных жителей, включая детей.