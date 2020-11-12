Комичные армянские «маневры»

В двухсерийном художественном кинофильме «Тот самый Мюнхгаузен» есть эпизод очень актуальный для оценки реалий сегодняшней Армении. Послал, стало быть, герцог арестовывать барона Мюнхгаузена, который объявил войну Англии. Ждут привода арестанта, нервничают. «А где же наша гвардия, гвардия наша где?», — спрашивает герцог. «Вероятно, обходит с флангов», — глубокомысленно заявляет в ответ главнокомандующий. «Кого? Обходит?», — задается вопросом шокированный герцог. «Всех!», — лаконично и даже видя в этом что-то героическое, утверждает главнокомандующий.

В Армении сейчас также пытаются понять, образно выражаясь, почему их гвардия обходила с флангов всех, включая самих себя. Проще же выражаясь, там ищут виновного в военно-политическом фиаско. Спрашивают в первую очередь, ясное дело, с премьер-министра РА Никола Пашиняна. Он уже обратился к народу и объяснил причины подписания документа по Карабаху. Оказывается, Минобороны, Генштаб ВС докладывали Пашиняну, что надо срочно остановить войну, а «президент Карабаха» (лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян) говорил, что в течение часов мы можем потерять Степанакерт (Ханкенди). Это, по его словам, привело бы к утрате Аскерана и Агдере . «При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — сказал Пашинян.

Армянская общественность пребывает в явном шоке от таких откровений. Ведь, на протяжении всей нынешней войны ее «кормили» утверждениями о каких-то мифических победах, клятвами о сохранении контроля над уже захваченными нашей армией населенными пунктами, заявлениями о готовящемся могучем ответном ударе. В общем, тем самым, образно выражаясь, «обходом гвардии всех». Теперь наступило прозрение, после чего начались вопли о том, что Армению все предали.

В первую очередь, конечно, Россия. В адрес этой страны и ее президента Владимира Путина сейчас доносятся проклятия в армянских СМИ. Кроме того, как заявил изданию «Лрагир» бывший депутат парламента Армении Азат Аршакян, «в самый критический момент, когда Армения окружена, подвергается агрессии, когда противник заявляет, что воюет с Арменией, и в документах видно, что уязвлена территория Армении, наш союзник дезертировал».

Союзником РА А.Аршакян назвал Россию. О том, что Россия не имела никакого юридического права воевать против нашей страны и за Армению на оккупированных территориях Азербайджана, этот «гигант мысли» не задумался. Что до дезертирства, то армянские политики уже начали признавать, что это их военнослужащие массово драпали с поля боя, дабы жизни свои сохранить и понимая большие риски попасть «под раздачу».

При этом, весь армянский балаган сопровождается угрозами о выходе РА из ОДКБ и ее вступлении в НАТО. В социальных сетях на полном серьезе уже рассуждают о том, что Пашинян потому и согласился на признание позорного поражения Армении, что это позволит Армении ускорить процесс расставания с РФ и движения в НАТО. О том, что в НАТО до сих пор не приняли Украину и Грузию, которые давно стучатся в двери Альянса, в РА предпочитают не вспоминать. Как и о том, что армянской армии, по большому счету, уже не осталось. Она разгромлена в ходе этой войны и РА придется потратить много лет и миллиардов долларов на зализывание ран. В НАТО такой «претендент на членство» никому и даром не нужен. Тем более, что Армения является членом ОДКБ и официального заявления о выходе из этой организации не просто нет, но и не предвидится.

Это стало очевидно после того, как армянская оппозиция, требующая ответа за поражение от Пашиняна, ответила на вопросы, адресованные ей властью. Говоря конкретнее, представители 17 партий, требующих отставки действующего премьер-министра РА, ответили на вопросы, против ли они российских миротворцев в Карабахе и хотят ли продолжения войны. На пресс-конференции они заявили, что «не против размещения российских миротворцев в Карабахе и что не хотят продолжения войны». «Если вы хотите политического плана, то его нет. Есть родина, которую надо спасти», – заявили представители оппозиции. Это тоже своего рода «маневр», крайне напоминающий «обход всех с фланга». К реальности он не имеет никакого отношения.

Реальность совсем иная. Освобождены все азербайджанские территории. «На этих территориях будет развеваться азербайджанский флаг, будут исполняться законы Азербайджана, в обращение будет запущена национальная валюта — это однозначно. Все должны знать, что Карабаху больше не будет присвоен какой-либо статус. Не будет как прежде территориальной единицы под названием «Нагорно-Карабахская автономная область» — она канула в небытие. Есть целостный Карабах, который, как и другие наши районы, является неотъемлемой, составной частью Азербайджана», — заявил помощник президента Азербайджана по военным вопросам Магеррам Алиев. И это факт, «обойти с флангов» у армянской стороны никогда уже не получится. Разве что время даром потратят, придя в итоге к очевидному и неутешительному для себя выводу.