В пакистанском городе Лахор состоялась встреча между командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым и начальником Военно-морской академии Пакистана контр-адмиралом Мухаммадом Зубайром Шафигом.

Как передает Минобороны, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества ВМС двух стран в области образования.

Контр-адмирал Мухаммад Зубайр Шафиг поздравил азербайджанское государство и народ с победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности нашей страны, пожелал упокоения душам военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

На встрече, продолжившейся в расширенном составе, были обсуждены вопросы обучения военно-морских специалистов, организации взаимных визитов в целях обмена опытом в области военного образования, проведения семинаров, научно-практических конференций и другие темы.

В завершение встречи азербайджанская делегация ознакомилась с учебно-материальной базой Военно-морской академии Пакистана.