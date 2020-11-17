Командующий миротворческими силами России в Карабахе продолжает позировать перед фотокамерами с лидером сепаратистов

Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян и командующий миротворческими силами России Рустам Мурадов посетили село Лисагор (Туршсу — ред.) Шушинского района. Об этом глава бандитов сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня вместе с командующим миротворческими силами России генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым посетил общину Лисагор Шушинского района и лично убедился в проходимости трассы Степанакерт-Бердзор. В ходе визита побеседовал с жителями села и военнослужащими, обсудил с ними предстоящие планы», — сообщил Араик Арутюнян.
С этим самодовольным типом все ясно, не ясно почему российский генерал так охотно фотографируется с этим самозванцем.

| 2020-11-17T17:42:49+04:00 17 ноября 2020, 17:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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