«Я выполняю свой долг и готов взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию», — приводит его слова телеканал Al Arabiya.

«Больше всего в нынешней ситуации проиграл суданский народ, и мы (суданские военные — прим. ТАСС) призываем к диалогу внутри страны для урегулирования кризиса», — сказал аль-Бурхан. Он обратился к согражданам с просьбой «проявить терпение», пояснив, что, по его убеждению, «эта война была навязана вооруженным силам».

Командующий армией также сообщил, что дальнейшая судьба главы сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти) зависит «от его стремления к миру и реальных поступков на ближайшем этапе».