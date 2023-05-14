Глава Суверенного совета (руководящий орган) Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в воскресенье отстранил от должности главу Центробанка Мухаммеда аль-Фатиха аль-Абидина. Как сообщил телеканал Al Arabiya, на этот пост назначен Бураи ас-Сиддик Али Ахмед.

Кроме того, по сведениям канала, аль-Бурхан также принял решение заморозить все счета, принадлежащие руководству сил быстрого реагирования (спецназа) и их компаниям в суданских банках, и прекратить выплаты каких-либо бюджетных средств спецназовцам.