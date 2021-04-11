Команда Балаша Касумова вышла в финал весенней серии игр «Что? Где? Когда?»

На российском «Первом» канале продолжается весенняя серия игр «Что? Где? Когда?».

Как передает Oxu.Az, в четвертой игре против телезрителей выступила команда обладателя «Бриллиантовой совы» и «Хрустальной совы» Балаша Касумова.

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу знатоков.

Таким образом команда Б.Касумова вышла в финал весенней серии, который состоится на следующей неделе.

Отметим, в состав команды азербайджанского знатока входят Денис Галиакберов, Сергей Николенко, Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Эльман Талыбов.