Сегодня одной из основных тем, обсуждаемых в местных СМИ, несомненно, является визит в Баку министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. В ходе визита она встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Изначально было ясно, что основной причиной спешного приезда французского министра являлся вопрос установки Азербайджаном 23 апреля КПП на Лачинской дороге. Данное решение Баку вызвало невероятный переполох как в Армении, так и среди карабахских сепаратистов.

Отреагировало на данное событие и мировое сообщество в лице некоторых проплаченных американских конгрессменов, немецких депутатов и других политиканов. Высказался и Госдеп США, однако довольно вяло и, как бы, для проформы.

А вот Франция, которая считает себя «старшей сестрой» Армении, обеспокоилась не на шутку. На родственных началах Париж возмущался «беззаконием» Баку чуть ли не похлеще своей «младшей сестренки».

Нежные чувства французского политического истеблишмента, ди и общества в целом к мировому армянству известны азербайджанцам не понаслышке. Эту любовь (продажную) мы наблюдаем на протяжении не одного десятка лет. Еще со времени зарождения Минской группы ОБСЕ (якобы, призванной стать посредником в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта), где Франция являлась одним из сопредседателей, Париж занял однобокую, не завуалированную проармянскую позицию.

Французы буквально выпрыгивали из штанов в угоду армянским интересам, надеясь преподнести им подарок в виде второго «армянского государства» на территории Азербайджана. Не вышло.

Но особенно ярые потуги Парижа проявились во время (и после) 44-дневной войны. Франция, выражая открытую поддержку Армении как в период 44-дневной войны, так и в послевоенный период, пыталась оказать политическое давление на Баку. Даже в ноябре 2020 года французский сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. Правда, тогда у правительства Франции хватило ума отказаться от признания «независимости Карабаха».

Впрочем, это не угомонило сенаторов, и в ноябре 2022 года они вновь приняли резолюцию в поддержку Армении и «Нагорного Карабаха». В документе предлагалось ввести санкции против Азербайджана за «агрессию» в сентябре 2022 года на территорию Армении.

И таких антиазербайджанских резолюций, всяких заявлений, в том числе и из уст президента Франции Эмманюэля Макрона, было бесчисленное множество. Дело дошло до того, что в октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев резко отреагировал на слова Макрона.

Он заявил, что Баку более не видит никакой возможности для Парижа участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений после неуместных и провокационных заявлений французского лидера Эмманюэля Макрона.

«Буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. В этих заявлениях он обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность», — сказал он.

И вот на фоне всей этой негативной атмосферы, которую вокруг себя создала сама же Франция, в Баку приезжает глава МИД с французским месседжем по поводу КПП. Неслыханная наглость. Как говорится, ни стыда, ни совести.

Известный французский писатель Оноре де Бальзак писал: «Наша совесть — судья непогрешимый, пока мы не убили её». Знал бы классик, сколько «непогрешимых судей убили» его потомки, и мадам Колонна, в частности. Впрочем, о том, что совесть – штука хорошая, и неплохо бы хоть немного ею обзавестись, госпоже Колонне быстро объяснили в Баку.

Попытавшейся влезть в азербайджанский «монастырь» со французским «уставом» Катрин Колонне, заикнувшейся об установке КПП на Лачинской дороге, президент Ильхам Алиев дал предельно четкий ответ: «Установка контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе на въезде дороги Лачин-Ханкенди является выражением обеспечения суверенного права и территориальной целостности нашей страны».

Кроме того, глава государства отметил, что именно Армения после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и окончания 44-дневной Отечественной войны не выполняет взятые на себя обязательства.

В этой связи он подчеркнул, что Армения не дает возможность создать коридор с Нахчываном, не выводит свои войска с территорий Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и, злоупотребляя Лачинским коридором, перевезла по нему оружие и другую продукцию военного назначения в Карабах.

Контрольный же дипломатический «выстрел» сделал глава МИД Джейхун Байрамов.

«В ходе своего выступления министр заявила, что Франция не приемлет односторонних шагов, предпринятых Азербайджаном. С другой стороны, мы также услышали ссылку на решение международного суда.

Во-первых, что касается одностороннего шага, предпринятого Азербайджаном, то в соответствии со своей конституцией он сделал этот шаг на собственной территории. За два с половиной года до этого шага Азербайджан информировал всех о сущности проблемы. За эти годы Франция ни разу не обратилась с призывом к Армении.

Во-вторых, что касается решения Международного суда, то Лачинская дорога всегда открыта», — заявил Джейхун Байрамов на совместной с французским коллегой пресс-конференции.

Таким образом, возложившей на свои дряблые плечи невыполнимую армянскую миссию госпоже Колонне приходится уезжать из Баку с тяжелым сердцем и несолоно хлебавши.

Но вот какой вопрос более всего интересует. А на что все же рассчитывала французский министр, совершая визит в Азербайджан с багажом таких глупых претензий? Баку откажется от намерения и дальше защищать свою территориальную целостность? Вопрос риторический.

Впрочем, Колонне не стоит особо расстраивается. В Ереване, где ее следующий пункт назначения, она может во всей красе продемонстрировать свою верность и любовь к армянам. Даже может поговорить о «неприемлемости односторонних шагов», для нас это абсолютно фиолетово. Как говорится, собака лает, караван идет. Даже если собака эта – фарфоровая гончая…