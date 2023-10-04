Знаменитый монастырь Гянджасар, построенный на горе в селе Вангли Кяльбаджарского района, на левом берегу реки Хачин, является одним из самых выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании.

Как передает #, об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики.

«Из надписей на стене монастыря известно, что его построили в 1216-1238 годах Хасан Джалал Давла, внук албанского князя Беюк Хасана, сына Вахтанга, и его матери Хориша-хатун.

В период оккупации памятник подвергся вандализму со стороны армян. Вопреки нормам и принципам международного права, страна-оккупант провела незаконные «ремонтно-восстановительные работы» на этом архитектурном памятнике», — говорится в сообщении.