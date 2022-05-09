Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин Азербайджана в Кяльбаджар.

Как сообщает Trend, 9 мая по случаю праздника Пасхи по линии Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами организована поездка представителей Албано-удинской религиозной общины и других христианских общин Азербайджана в монастырь Худавенг в Кяльбаджаре.

В ходе поездки их сопровождают представители госкомитета и журналисты.

Отметим, что представители христианских общин совершат религиозные обряды в монастыре, прочтут молитвы и зажгут свечи.