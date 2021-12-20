Главная елка в украинском городе Мариуполе рухнула в результате сильного ветра.

Как передает #, об этом сообщила украинская пресс-служба городского совета на своей странице в Facebook.

Власти пообещали в ближайшее время восстановить конструкцию.

«Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении также указано, что все остальные праздничные локации продолжают работать.