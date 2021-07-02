В Азербайджане выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 223 факта заражения коронавирусной инфекцией. 330 338 человек вылечились, 4 977 скончались, число активных больных — 908.

За прошедшие сутки проведен 9 851 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 767 982 теста.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 73 621 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 33 992, вторую дозу получили 39 629 человек.