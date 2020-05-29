Коленно-локтевая стабильность Гезягиряна Подхалимова

Жизнь, как давно уяснили жители одного южного города, состоит из черных и белых полос, из периодов радости и печали. Ныне южногородцы, как и жители всего мира, погрузились в сплошную черную полосу. Виной тому коварный вирус, который никак не желал сдавать позиции. В общем, жить стало хуже, жить стало грустнее. И даже существенно большие проблемы иных стран, включая ту, с которой южный город воевал, не особо грели душу местным жителям. Им хотелось праздника для души, именин сердца, маленького и аккуратненького такого, как писал Шукшин, бардельеро.

Тем более, что пресса уже успела сообщить о том, что в отдельных странах мира, что давно и безнадежно завидовали развитию южного города, уже разрешили работу проституток. При этом сообщалось, что по причине все еще лютующего коварного вируса, женщины с заниженной социальной ответственностью будут обязаны соблюдать правила безопасности. Южногородцы, традиционно игнорирующие любые правила, начиная от правил дорожного движения и заканчивая соблюдением очереди, на сей раз заинтересованно углубились в детальное изучение новости.

Итак, оказалось, что в стране, хорошо знакомой лучшим людям южного города благодаря банкам, не литровым, в которых они хранили свои скромные сбережения, аж с 1942 года разрешено легально заниматься проституцией. «Наверное, это они так готовились сдаваться немцам», многозначительно произнес местный учитель истории Тарих Яраданов. К его научному мнению отнеслись с большим интересом. Впрочем, южногородцев больше интересовали события сегодняшнего дня, а не экскурс в недавнее прошлое.

«Секс-работницам нужно будет соблюдать определенные требования: например, в коленно-локтевой позе и во время секса втроем им придется надевать перчатки»,- утолил любопытство собравшихся, громко зачитав сообщение прессы, как всегда вовремя подоспевший на шум Гезягирян Подхалимов. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Южногородцы, вынужденно пребывавшие в карантине, что сковывало их в возможностях осуществлять не только разрешенное, как выясняется, в другой стране, но и тому подобное, принялись оживленно обсуждать столь важную тему.

Ветераны многих местных сексуальных революций, заставшие времена, когда самым элитным заведением южного города была «пирожковая», ради похода в которую надевались лучше одежды, в частности «пирамиды» и «арабки», сокрушенно качали головами и причитали. Мол, не в той стране и не в то время они родились. Тщетно скрывая возбуждение, они также тщетно пытались уколоть кого-то невидимого чем-то, весьма выпячивающим. «Пааачеееемууу они не соблюдают дистанцию в два метра?»,- с дрожью в голосе произнес один из них.

Ответа на свой вопрос он не услышал. Мысли обсуждавших новость были далеко. Сквозь шум в ушах, сквозь пелену тумана, они слышали что-то о том, что в этой самой далекой стране, новость из которой ввела их в состояние прочного стояния, проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски. «Не, в маске это не то! Не те ощущения»,- явно пытаясь произвести на окружающих впечатление бывалого сластолюбца, произнес Подхалимов. «Да, люди, которых ты обслуживал, давно жалуются на низкое качество получаемого удовольствия. Причем, что ты в маске, что без нее. Да и цена завышенная. Плюс, неразборчив ты в выборе клиентов»,- вставил Тарих-муаллим не упустив возможности поддеть Гезягиряна. Господин Яраданов был специалистом и по самой новейшей истории.

К троллингу Подхалимова присоединились и остальные собравшиеся. Люди живо представили его в коленно-локтевой позе, да еще и в перчатках во время секса втроем. Послышались рассказы о том, кого Гезягирян уже успел удовлетворить языком и пером. Промедление было чревато для него, обладателя столь дивной репутации, необходимостью позже делать каминг-аут. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! Да, я беру за услуги, встаю в ту позу, в которой хотят меня видеть заказчики! Но кто из вас без греха, пусть бросит в меня камень!»,- прокричал Подхалимов.

Его возглас мгновенно отрезвил всех. И люди вспомнили, что зачастую их работа мало чем отличается от услуг представительниц древнейшей профессии в далекой заграничной стране .Формально, конечно, это именовалось куда более прилично, но по факту то было все то же удовлетворение желаний начальства. А желания у начальников были разные, при этом зарплата была одна и маленькая. Особенно сейчас, когда безработица росла, что открывало широкие возможности для самых разных начальников. Вечер, суливший столько радости и позитива, заканчивался грустно. И лишь в жизни Гезягиряна Подхалимова все было, есть и будет стабильно. Собственно, как и в жизни его, де-факто, коллег из зарубежья, о новых условиях работы которых он поспешил сообщить горожанам.