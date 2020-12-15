Когда прочтем сообщение о самороспуске МГ ОБСЕ?

Сопредседателей Минской Группы (МГ) в Баку никто не приглашал, их тут никто не ждал. Но они приехали, и даже были приняты президентом Азербайджана. Но президент Ильхам Алиев со свойственной ему дипломатической тонкостью довел до их сведения, что карабахского конфликта уже не существует, а, если нет конфликта, значит, нет нужды и необходимости в дальнейшей деятельности МГ.

Сделали ли сопредседатели для себя соответствующие выводы? Думается, что многое прояснится в следующем году. Оставшаяся часть этого месяца – холодного декабря в Азербайджане в основном будет посвящена различным торжествам в контексте победы во Второй Карабахской Войне и борьбе с коронавирусом, а в Армении это время пойдет на усиление акций протестов, потому что новым лозунгом армян на этот раз является «В новый год без Пашиняна!».

Да, когда мы писали эти строки, на телеканалах бурно обсуждалось очередное, на этот раз картографическое искажение российскими миротворцами картины зоны конфликта. Пожалуй, это можно было бы считать очередной случайностью или недопониманием. А так не стоит забывать, что российские миротворцы вовсе не являются «голубями мира», нет, они солдаты и военные в прямом смысле слова, которые приехали сюда, чтобы в первую очередь, обеспечить интересы российского государства.

Получилось так, что мы с самого начала имели возможность наблюдать за эволюцией карабахской проблемы. Неслучайно, после подписания трехстороннего соглашения, мы постоянно спрашиваем себя: а не вернула ли Москва нас в далекие восьмидесятые годы?

Дело в том, что тогда была создана особая форма правления, даже какого- то Аркадия Вольского назначили руководителем этого управления и тот практически не знал дорогу в Баку, работал и консультировался исключительно с армянами. Область почти полностью была выведена из правового поля Азербайджана, а армяне начали создавать свои первые вооруженные формирования за счет советских армейских подразделений.

Дай Бог, чтобы на этот раз так не случилось, через определенное время не повторилось. Нас успокаивает то, что теперь не восьмидесятые годы прошлого века, мы уже имеем свою армию и сильное, действенное государство, самое главное, знаем свои прежние ошибки, которые, надеемся, уже больше не повторятся.

Но тут есть некоторые важные моменты. Военную часть конфликта мы уже выиграли.

Но не исключено, что нам предстоит закрепить ее политико- дипломатической войной. Вот, тут нам опять может навредить Минская Группа, интересы больших государств. В Баку сопредседатели упорно наставили, чтобы им создали условия для начала работы над новыми предложениями, конечно же, с учетом новых реалий, хотя им было однозначно сказано, что карабахский конфликт уже как таковой не существует. Нам кажется, что будут определенные трения между Россией и двумя другими сопредседателями МГ.

Понятно, что Россия в регионе в первую очередь будет заниматься обеспечением собственных геополитических интересов, а потом уже миротворчеством.

Другие сопредседатели, особенно, представитель Франции, также не похож на голубя Пабло Пикассо. Французский сенат уже принял резолюцию о признании игрушечного НКР, поэтому надо бы спросить у господина Стефана Висконти: это и есть ваше новое предложение с учетом новых реалий?

Американскому сопредседателю можно отдать должное только за то, что в ходе войны и после победы Азербайджана, США в отличие от Франции, хранили молчание: никого не «признавали», никого не осуждали…

В целом же мы имеем 28 –летнюю историю знакомства с работой и политикой МГ. Что касается России, через восемь лет исполнится 200 лет с подписания известного Туркменчайского договора, который завершил присоединение северного Азербайджана к России и положил начало переселения на наши территории армян.

Так что у нас огромный опыт и надеемся, что он убережет нас и не позволит пойти на новые необдуманные шаги и решения…