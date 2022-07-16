После окончания финансирования бюджетных программ США по военной поддержке Украины, Киев сможет обратиться за поставками вооружения по ленд-лизу.

Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью «Голосу Америки».

«Позиция Пентагона заключается в том, что сейчас, когда есть эти программы фактически грантовой, безвозмездной передачи нам оружия — фокус будет на них. Фокус Пентагона сейчас — максимально быстро находить то оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы», — объяснила Маркарова.

Она отметила, что ленд-лиз — это дополнительный инструмент, который Украина начнет активнее применять в случае необходимости, когда будут заканчиваться средства из других программ.

«Тогда будет два варианта. Либо мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, либо мы обращаемся к Конгрессу с дополнительными запросами. Точнее, мы обращаемся к администрации США, а администрация обращается к Конгрессу», — добавила посол Украины в Соединенных Штатах.

По ее словам, деньги от программы поддержки необходимо использовать до конца фискального года США в сентябре. Маркарова не исключает, что они могут иссякнуть и до этого.

«Сложно сказать, когда закончатся эти средства — мы хотим, чтобы нам предоставляли быстрее. Возможно они закончатся и раньше — но пока об этом сложно говорить», — подытожила посол.