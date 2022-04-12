Да, на днях президент Израиля Ицхак Герцог в связи с тридцатилетием установления дипломатических отношений направил письмо своему азербайджанскому коллеге. В иной раз мы сочли бы это обычным дипломатическим жестом и особо не остановились бы на этом.

Но в письме израильский президент Ицхак Герцог настойчиво писал об открытии азербайджанского посольства в Израиле.

К большому сожалению и удивлению в ответном письме не было ни слова о посольстве, и мы поняли, что открытие азербайджанского посольства в Израиле не предмет ближайшего будущего. Хоть эта проблема дискутируется уже десятилетиями, все же возникает резонный вопрос: собственно говоря, а почему же открытие посольства так задерживается?

За это время мы несколько раз были близки к открытию нашего посольства в Израиле. Но каждый раз приходилось откладывать. Политические наблюдатели объясняют это возможным давлением соседнего Ирана. Мы убедились в этом в недавнем прошлом. Тегеран настаивал на том, что якобы на наших освобожденных территориях мы осуществляем проекты совместно с израильскими предприятиями.

Так было фактически все время. Как только мы собирались открыть посольство в Израиле, в Иране, как правило, начинали обвинять нас в сотрудничестве с сионистским режимом против Тегерана…

У Наполеона есть такие мудрые и крылатые слова, что география- это судьба. В этом отношении, конечно, Иран для нас весьма важная страна. Давайте, не забывать, что на днях мы согласовали проведение железнодорожной дороги в Нахчыван именно с этой страной, потому что переговоры с Арменией по Зангезурскому коридору не получились.

Но Тегеран не должен делать нам одолжение. Мы не раз доказали, что наше отношение к Ирану искреннее и добрососедское. Во-первых, мы не присоединяемся к санкциям против Ирана и продолжаем сотрудничать с ним по всему спектру экономических отношений. Во-вторых, от совместных проектов зарабатывает не только Баку, но и Тегеран.

А так, что получается? На севере Россия, на юге Иран, и мы должны строить свою политику в этом ограниченном пространстве. Да, из-за России мы не должны думать о НАТО и ЕС. Уже не раз было сообщено, что договор с ЕС готов, но его подписание каждый раз откладывается. Конечно, тут есть и внутренние мотивы, нашего правительства не очень-то тянет в Европу. Но все-таки основным препятствием является Россия. Мы в своей внешней политике постоянно вынуждены учитывать интересы этого государства. Потому что оно может вытворять какие-то фокусы в Карабахе, и надо учитывать и то обстоятельство, что вмешательство Москвы остановило Вторую карабахскую войну. Россия и теперь сохраняет рычаги давления на Азербайджан, т.к. на нашей территории имеются ее «миротворцы», которые уже отличились своей асимметричной деятельностью и политикой.

То же самое можно сказать и об Иране. И эта страна требует от нас, чтобы мы не сотрудничали с США, Западом, особенно с Израилем и установили бы у себя религиозный режим. За эти годы нам удалось сохранить светский режим, но вынуждены выполнять и учитывать некоторые требования Тегерана. Одним из этих требований являются отношения с Израилем. В настоящее время наши отношения с Израилем охватывают широкий спектр торговли и экономики. Но мы не можем придать симметричный характер нашим дипотношениям. Поэтому должны всерьез думать об этом – ведь считаем себя самым независимым государством Южного Кавказа. Давайте, не забывать, что такое марионеточное государство, как Армения, не только заключило договор с ЕС, но и открыло свое посольство в Израиле…