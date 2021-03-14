Когда нарушается Кодекс чести на Кавказе или О кровавом наследии «гуманных армян» — ФОТОСЕССИЯ

В субботу состоялся визит представителей СМИ, депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана и руководителей неправительственных организаций, общественных деятелей и блогеров в освобожденный от оккупации Агдам.

Агдам — город-призрак или «Хиросима Кавказа», как охарактеризовали его иностранные журналисты, и эти эпитеты никак не могут отобразить реальное состояние освобожденного от оккупации города и то, с чем столкнулся Азербайджан. Говорить о масштабах разрушения выжженного, уничтоженного до основания города не просто грустно, но и больно, и даже скользкий взгляд заставляет задуматься: а с людьми ли мы воевали?

Первая остановка на пути к Агдаму проходит через минные поля, которые несмотря на то, что прошло 4 месяца, все еще очень опасны. Практически, можно сказать, что расчищена только автодорога, ну а все, что по краю дороги — заминировано. Местные представители АНАМА сразу же предупредили: «Только по обозначенной дороге, шаг влево, шаг вправо — …».

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По размытым дождями минам или по расставленным значкам можно заметить, что мины расставлены в шахматном порядке. То есть, пробежаться по полю и случайно остаться в живых или не получить ранения, почти невозможно, разве что если российские мины просто не взорвутся сами.

Как объяснил # представитель АНАМА Идрис Исмаилов, каждый день новыми жертвами оставленного армянами наследия становятся или люди, или звери. Гуманный подарок гуманных армян довольно часто разрывает в клочья диких животных — лис, шакалов, собак. И очевидно, что процесс полной очистки этого участка деоккупированной территории займет еще не один год.

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Рядом, на расстоянии 30-40 метров от разминированной дороги лежат серые, унылые шпалы, напоминающие проложенную еще в советское время железную дорогу, ведущую тогда еще в процветающий Степанакерт, жители которого, кто по доброй воле, а кто-то поневоле, живут теперь в оккупированной сепаратистском Ханкенди. Дорогу, естественно, нужно восстановить, провести электричество, обеспечить современным оборудованием, но в условиях, когда вокруг одни мины, все эти работы затягиваются на неопределённый срок. Поэтому жителям Ханкенди и, в первую очередь, российским миротворцам ждать поезда у вокзала придется еще долго. Либо же придется миротворцам, заполучившим, как предполагают некоторые эксперты, минные карты, поделится ими.

Следующая остановка — это Первая Аллея шехидов, погибших в Первой Карабахской войне. Тут же и могила национального героя Аллахверди Багирова. Картина, которая открывается на Аллее шехидов, говорит лишь об одном – армяне, которые ныне обвиняют азербайджанцев в осквернении памятника героя ВОВ Нельсона Степаняна, сами воевали не только с безоружными азербайджанцами, но и с могилами шехидов. Что говорит о крайней степени трусости и подлости, ибо обладающий честью враг посчитает ниже своего достоинства уничтожать и осквернять могилу противника. Это предполагает неписаный Кодекс чести на Кавказе. Но увиденное нами еще раз доказало чужеродность племени хайев на этих территориях. Для армян, учинивших Ходжалинскую резню над детьми и женщинами, разрушение могил — обычное и любимое развлечение.

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На сегодня некоторые могилы частично восстановлены со стороны родственников шехидов, а некоторые так и лежат в разрушенном состоянии. Есть уверенность, что процесс восстановления Агдама не обойдет и Первую Аллею шехидов.

Центр Агдама, где расположен бывший райцентр, мечеть «Джума» и драмтеатр, не так опасен в плане расположения мин, как бывшая линия соприкосновения войск. Правда, в целях безопасности и здесь есть предупреждающие знаки, ведь полной уверенности в том, что вокруг все чисто, все еще нет.

На фоне агдамских руин с любой точки города хорошо видны два минарета мечети «Джума». Мечеть единственная постройка, которой удалось спастись от армянского вандализма, но и она требует основательной реконструкции.

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Но Агдамская мечеть уцелела не из благосклонности или уважения армян к религии врага, к его храмам или историческим памятникам, а по причинам весьма приземленным, т.е. из-за военных нужд — она была ориентиром для армянских артиллеристов и миномётчиков. Благо, армяне сдали Агдам Азербайджану по подписанному акту капитуляции, иначе, не факт, что и она смогла бы пережить активные бои.

Кстати, говоря об отношении «гуманных» армян к историческим памятникам, достаточно посмотреть на мавзолей, а конкретно говоря, на его разрушенные останки, основателя карабахского ханства Панахали хана, его внучки – поэтессы и мецената Хуршудбану Натаван и Мехдигулу хана. «Древние армяне», которые так любят говорить о своей древности и чутком отношении к историческим памятникам, держали скот в этих мавзолеях. Разрушить им эти исторические памятники еще в 90-х не дала ЮНЕСКО.

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Последней остановкой поездки стала крепость «Шахбулаг».

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Крепость, которую построил как укрепрайон Панахали хан, армяне представляли всему миру как «Тигранакерт». Таких крепостей, построенных карабахским ханом, три: «Шахбулаг», «Баят», «Панахабад» (крепость в Шуше). Но нет, «любители» истории захотели присвоить и эту крепость и добавить к своей истории, и даже начали процесс ее переименования.

Кстати крепость реконструирована, но армяне, почувствовав ветер поражения, в начале войны вывезли все артефакты из крепости, а потому нам еще придется воевать и в научной и дипломатической плоскости для их возвращения.

Журналисты, представители НПО, депутаты покидали Агдам с разными ощущениями. Кому-то было грустно, кто-то делился воспоминаниями об отдыхе как в мирное время в Шуше и Агдаме, посещении Джыдыр-дюзю и Истису, а кто-то вспоминал всех сынов Азербайджана — героев, которые положили на алтарь свободы само ценное – свою жизнь. Но у всех было четкое понимание — последние 30 лет перед Азербайджаном стоял главный вызов: освободить оккупированные территории. Мы достойно ответили на этот вызов. Теперь стоит второй: отстроить, восстановить освобожденные земли. Кроме «Кавказской Хиросимы» — Агдама, есть еще и «убитый» Физули, несуществующий уже Джебраил, Зенгилан, Губадлы, Лачин, Кяльбаджар. Все это большой вызов азербайджанской экономике. Я уже не говорю о Шуше, о культурной столице страны.

Полное вовлючение всех этих территорий в экономическую жизнь Азербайджана, возвращение туда беженцев, возрождение экономической жизни в регионе займет не менее 5-7 лет, а может и больше. Поэтому правительство должно думать, как привлечь в данный регион иностранных инвесторов, как довести экономические показатели региона хотя бы до уровня на момент распада СССР.

(Баку-Агдам-Баку)