Позавчера православные верующие отметили Вход Господень в Иерусалим, известный на Руси как Вербное воскресенье. Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Христос верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Иисусу навстречу. Люди устилали дорогу в город пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю.

Христианство, как и все остальные мировые религии, призваны наставлять заблудших на путь истинный, следовать добру и свету, которое облагораживает душу человека. В душах, речах и помыслах истинно верующих нет таких низменных человеческих качеств от лукавого, как ложь, зависть, ненависть и так далее.

Но, к сожалению, от первоначального предназначения религий, в частности христианства, практически ничего не осталось.

Сегодня мы видим, как различные направления христианской религии (православие или католицизм) в синтезе с политической конъюнктурой потеряли свой первозданный свет. Различные религиозные деятели, потеряв страх перед Богом и людьми, без зазрения грешат, глаголя устами циничную и неприкрытую ложь. И даже светлый праздник Вербного воскресения не стал препятствием для лживых речей патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Так, вчера патриарх после литургии в Храме Спасителя сказал участникам трапезы следующее:

«Маски сорваны, ложная дипломатия эпохи разрядки ушла. Потому что ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности.

Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей».

Он отметил, что когда стало понятно, что «ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию». «Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных», — убежден он.

Интересная, а самое главное, богоугодная, по мнению патриарха Кирилла, система национальных ценностей сформирована в России. Развязывание братоубийственной войны в Украине, оккупация чужих земель, убийства мирных украинцев, в том числе, стариков, женщин и детей, по мировоззрению патриарха, составляющая христианских ценностей а ля «Раша».

Главный священник забыл о своей главной обязанности: служить не отдельно взятым людям, а лишь Всевышнему. Однако он, следуя сложившейся конъюнктуре, променял духовные ценности и прощение в загробном мире на мирские блага. Сегодня он сотворил себе алчного, тщеславного и властолюбивого кумира, имя которого известно всем.

Но это еще полбеды. Полная беда заключается в том, что поклонение земному «божеству» сей «религиозный» деятель пытается привить и своей пастве. Ввести ее в заблуждение, выдать агрессорскую войну за освободительную и, тем самым, подтолкнуть народы к еще большей крови и жертвам.

Обратите внимание, что нет призыва к миру, ни слова о необходимости остановить кровопролитие. Сплошная директива, спущенная сверху. Как вы понимаете под словом «сверху» не имеются в виду небеса.

Еще один примечательный нюанс. В стремлении разжечь огонь войны, патриарх сравнивает Россию, а точнее ее руководство со светлыми силами, а всех, кто ей противостоит, причислил к силам тьмы и зла.

В этом вопросе высокопарная речь патриарха Кирилла, словно списана с лекала армянских католикосов. Они так же, как и российский собрат, благословляли и вдохновляли свой народ на агрессорскую войну против Азербайджана. При этом, не забывая отмечать собственную исключительную роль в истории человечества.

А вот вам еще один пример того, что патриарх Кирилл не имеет морального права проповедовать слово Божье. Мало того, он не имеет права называться цивилизованным человеком, ибо таковой никогда не станет оправдывать оккупанта. Пусть даже и опосредствованно.

Помнится, в марте прошлого года известный кляузник Ара Абрамян, являющийся по совместительству и главой Союза армян России, накатал жалобу патриарху Кириллу в связи с «неподобающим поведением» Азербайджанской епархии РПЦ.

И вот каков был ответ Русской православной церкви: «В связи с высказываниями некоторых клириков Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал им строго избегать небратских высказываний по отношению к Армянской Апостольской Церкви и её пастве».

А знаете, в чем суть «небратских» высказываний? В ноябре 2021 года настоятель Собора Святых Жен Мироносиц г. Баку архимандрит Алексий (Никаноров) в своем молебне сказал: «Азербайджан вернул те земли, которые были оккупированы агрессором». Вот и вся «крамола».

То, что Абрамян среагировал так, словно ему пониже спины воткнули шило, понятно, но что «небратского» в этих словах узрел Кирилл? Разве называть оккупанта агрессором – преступление? А если паству ААЦ составляют одни только агрессоры, то это ее головная боль.

То есть, если патриарх Кирилл в прошлом году косвенно заступился за армянских агрессоров, то сегодня вполне объяснимо, что он оправдывает российских оккупантов. И сотворить для себя «бога» на земле, извините за тавтологию, патриарху Кириллу сам Бог велел…