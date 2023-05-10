Белый дом намеревается поставить Тайваню вооружения на $500 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Администрация Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на сумму $500 млн, используя полномочия ускоренного финансирования, которые она применяла для ускорения поставок оружия в Украину», — указано в сообщении.

Источники агентства сообщили, что Конгресс согласовал передачу вооружений на сумму до $1 млрд из американских запасов. Особые полномочия позволят ускорить заключение контрактов с производителями вооружений.

Напомним, в 2019 году США и Тайвань договорились о поставках 66 американских истребителей F-16V на $8 млрд.

Власти США стремятся стравить на Тайване две части китайского народа, пишет по этому поводу газета Global Times.

По словам военного эксперта Сун Чжунпина, США понимают, что у них заканчиваются эффективные методы сдерживания КНР, и создание конфликтов вокруг Китая с помощью так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии стали главным орудием Вашингтона. Поэтому, считает эксперт, они хотят заставить две части китайского народа, разделенные Тайваньским проливом, сражаться друг с другом.

Планы США по оказанию военной помощи Тайваню превратят остров в пороховую бочку, пишет Global Times.

Но есть ли в данном случае какой-то другой выход для того, чтобы хоть как-то обезопасить остров Тайвань от весьма потенциальной агрессии со стороны Пекина? И заслуживает ли такой судьбы (захвата) небольшой остров с китайским населением, выбравший когда-то свободный путь развития без доминирования авторитарной коммунистической идеологии?

На эти вопросы # ответили известные иностранные политологи.

Американский аналитик, эксперт в области геополитики и безопасности, главный редактор издания The Washington Outsider Ирина Цукерман отмечает, что на самом деле не США, а Китайская Народная Республика (Пекин) инициировала барабанную войну в последние годы, продолжая неуважительно относиться к желанию Тайваня идти независимым путем, милитаризируя Южно-Китайское море и посягая на территориальную целостность соседних государств.

«Более того, именно Пекин стремительно наращивает военные силы. Поскольку Пекин не заявляет даже о том, что его собственная территория вот-вот подвергнется нападению, единственным объяснением такой экспансии вооруженных сил является необоснованная агрессия по отношению к другим странам, таким как Тайвань.

Стоит отметить, что в то время как Китай стремится называть жителей обеих стран «китайцами», на самом деле КНР может похвастаться огромным разнообразием этнических групп, многие из которых со временем были насильственно аннексированы и вынуждены соответствовать культурным и политическим нормам Пекина против их воли. Поэтому со стороны Китая лицемерно говорить от имени всех других наций относительно их этнической и политической идентичности, поскольку он не уважает идентичности различных людей, проживающих в его собственных границах», — заявила эксперт.

Во-вторых, добавила аналитик, очевидно, что другого способа защитить Тайвань от агрессии КНР нет, учитывая, что Китай ускорил военные маневры в этом районе, а также распространил свою агрессивность даже на то, что традиционно считалось сферой влияния США, включая наращивание военной мощи в Латинской Америке, и отправку в США воздушных шаров-шпионов с передовыми технологиями.

«Учитывая, что Си несколько раз упоминал о подготовке своей страны к войне и открыто угрожал Японии и другим странам, ссылаясь не только на Пекин, но и на Россию и Северную Корею как на союзников, желающих принять участие в военных действиях вместе с Китаем, совершенно очевидно, что (хотя временная шкала будущих событий неясна и, вероятно, это произойдет не скоро) Китай действительно стремится либо принудить всех вокруг к согласию, используя угрозы единого фронта и подавляющую смертоносную силу, либо даже фактически готовится инициировать акты агрессии в ближайшем будущем или спровоцировать войну. Чем больше времени проходит, тем лучше Китай готов к актам агрессии.

Хотя Япония и Тайвань также готовятся к конфронтации, им будет сложнее догнать Китай и сравняться с ним в цифрах. Поэтому, хотя необходимо принять все меры для снижения военной напряженности и мирным путем убедить Пекин вернуться к мирной торговле и переоценить предпосылки своего пути к проецированию власти, в действительности, учитывая консолидацию власти Си и его окружение из поддакивающих людей, будет намного труднее убедить более хладнокровных одержать победу в этой последней итерации китайских поисков международного господства», — полагает Цукерман.

Проблема намного больше, чем Тайвань и его национальный суверенитет, отметила она. «Суть проблемы в том, что КНР мечтает стать единственной и бесспорной сверхдержавой, где все в мире станут государствами-данниками, безоговорочно принимающими указы Пекина. Это неприемлемо ни для США, ни для любого уважающего себя государства», — заключила американский эксперт.

Как отметил в свою очередь политический эксперт, доктор исторических наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек) Аскар Джакишев, противостояние КНР и США вокруг Тайваня имеет принципиальное значение для Америки, которая на данный момент пока еще является гегемоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И от того, как поступят США в вопросе отстаивания Тайваня, зависит сохранение прежнего статуса США как мировой державы в Азии.

«За действиями США внимательно следят их ближайшие союзники: Япония, Южная Корея и Австралия. Поэтому они интенсивно укрепляют обороноспособность Тайваня, чтобы дать понять КНР никоим образом не рассчитывать на присоединение острова военным путем», — отметил он.

В самом Китае нет уверенности в возможностях своей армии, полагает профессор. «Более того, древние китайские стратагемы, которыми руководствуется современный Китай, гласят, что необходимо губить противника чужими руками, устранять правящую верхушку, делать акцент на дипломатию, если есть для этого малейшая возможность, чем применять военную силу, то есть, победить противника без боя. Исходя из этого, Китай будет осуществлять демонстрацию военной силы путем наращивания военной мощи, всячески вытесняя США из Азиатского региона, пытаясь занять его место.

У Китая есть причины так себя вести. Сегодня Азия становится центром мира. Кто доминирует в Азии, тот доминирует и в остальном мире. Ведь по Тайваньскому проливу проходят 80 процентов всех грузов из Азии в Европу. США могут закрыть Китаю проход в открытый океан, перекрыв Тайваньский пролив. Тайвань продолжает оставаться непотопляемым авианосцем, как сказал еще в 50-е гг. ХХ в. генерал Макартур. Сам Тайвань является основным мировым поставщиком полупроводников и микрочипов. Поэтому присоединив Тайвань, Китай сделает гигантский скачок в экономике в целом и в сфере производства электроники в частности. Например, присоединение Гонконга дало Китаю огромный приток иностранных инвестиций», — рассказал доктор истории.

Джакишев отмечает, что сегодня в Китай вложены существенные инвестиции из Тайваня. «Китай плотно работает с тайванским бизнесом, но упустил из своего внимания простых жителей. На сегодня цель Китая — это максимальное ослабление США. Штаты не намерены включаться в военный конфликт с Китаем напрямую. Отработанная американская практика — это создание союзнической коалиции против Китая в лице Японии, Южной Кореи и Австралии. Задача США — однозначно предупредить намерение Китая попытаться присоединить Тайвань силовым путем. В определенном смысле перспективы противостояния Китая и США вокруг Тайваня также будут зависеть от исхода «СВО» в Украине. Что касается населения Тайваня, то подавляющее большинство довольно существующим статусом острова, и только небольшой процент жителей желает объявить Тайвань независимым от Китая государством и такой же небольшой процент жителей готовы присоединиться к материковому Китаю. Отсюда два лозунга: нет независимости и нет присоединению. А пока Тайвань при поддержке США демонстрирует перед населением коммунистического Китая привлекательную витрину демократического управления и экономического процветания», — заключил профессор Джакишев.