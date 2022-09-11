Представительница датской монархии Маргрете II после смерти Елизаветы II стала монархом, остающимся на троне дольше всех. На это обратило внимание издание Berlingske.

«После 50 лет на троне королева Маргрете теперь самый долгоправящий из ныне живущих монархов в мире из-за кончины Елизаветы II», — написало издание.

Кроме того, Маргрете II стала единственной в мире правящей королевой, указало издание The Guardian.

Королева Маргрете II взошла на трон 14 января 1972 года в возрасте 31 года. В тот момент положительно относились к представителям монаршей династии лишь 45% датчан. Сегодня поддержку королеве выражают 80% граждан страны.

Вторым по продолжительности правления теперь стал король Швеции Карл XVI Густав — он находится на троне последние 49 лет.

При этом султан Брунея Хассанал Болкиах, находящийся на троне с 1967 года, не считается самым долгоправящим монархом. Дело в том, что Бруней обрел независимость от Великобритании только в 1984-м. (gazeta.ru)