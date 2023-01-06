На фоне объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия, ВС России взяли Соледар. Если Соледар полностью взят, то это можно считать первой крупной победой России за долгое время. С момента мобилизации уж точно.

Но и не заметить новые поставки Украине военной техники невозможно. И если раньше Украина получала оружие для оборонительного назначения, то сейчас из того, что мы читаем в открытых источниках, понятно, что идет подготовка к наступлению.

Германия, которая в начале конфликта мечтала о быстрой победе России и пыталась дистанцироваться от этого всего, сегодня по уровню военной поддержки опережает «злобных» британцев, «хитрых французов» и почти догнала США.

Уже сейчас можно сказать, что Германия решила поставить 40 машин БМП Marder в первом квартале 2023 года, а также ЗРК Patriot. Для понимания, данной системы ПВО нет на вооружении у Турции, и США не продают ее Анкаре. Кроме того, Бундесвер обсуждает с двумя государствами поставку САУ Gepard, а также танков Leopard 2.

Сегодня США объявят очередной пакет военной помощи Украине в размере 3 миллиардов. Среди известных вооружений, которые будут поставлены – 50 БТР Bradley, об остальном вооружении станет ясно позже.

Помимо этого, Франция передаст Украине тяжелые пушечные бронеавтомобили AMX-10RC и бронемашины ACMAT Bastion. В стороне также не осталась и Турция, на кадрах, которые появились из Румынии, зафиксированы 50 единиц БТР Kirpi, таких на вооружение Украины в этом году поступит еще 100 штук.

Таким образом, можно констатировать, что сейчас украинская армия укомплектовывается для быстрых маневренных наступательных операций. Однако ожидать, что это произойдет завтра или даже на следующей неделе не стоит, поскольку вся военная техника сначала должна быть полностью на вооружении Украины, а на это нужно время. Кроме того, должен быть подготовлен и личный состав под новую технику, а также должны подойти комплектующие для этой техники. Поэтому весь процесс может занять месяц, а может и полтора-два.

В России это прекрасно понимают, а потому уже сейчас мобилизованные, которые прошли обучение, скорее всего, пойдут в широкое наступление. В этом смысле январь-февраль будет тяжелым для обеих сторон. Возможно, даже в некоторых направлениях украинская армия будет отступать, давая арьергардные бои.

Уже к весне станет понятно, что повторное большое наступление не дало результатов и захлебнулось, и теперь настал черед украинского контрнаступления. Вот тогда и будет объявлена повторная мобилизация. Кстати, по мобилизации сразу скажу, это не будет похоже на первую, поскольку по имеющейся информации, военкоматы привели в порядок базу данных и оцифровали ее полностью. Так что трэша, который наблюдался в первую мобилизацию, не будет. Однако уже тогда большинству россиян станет ясно, что война проиграна. Поэтому весна-лето этого года будут решающими в этом конфликте.

Параллельно украинским событиям интересные процессы будут развиваться в регионе Южного Кавказа. Уже сегодня понятно, что ни о каком мирном соглашении речи не может быть. Армения в целом отказывается от переговорного процесса, будь то московский формат или брюссельский. Вашингтонский формат все еще остается как не девальвированный, поскольку не задействован в полной мере. Однако на фоне возможного тотального проигрыша России в Украине, и хаос, который настанет в этой стране по итогам проигрыша, подталкивает Азербайджан к более решительным действиям для решения всех своих проблем.

Для кого-то может показаться привлекательным ввод войск в Армению, однако возможные последующие санкции против Азербайджана и признание его страной-агрессором со стороны СБ ООН, вызывает множество рисков для нашей страны.

Другой вопрос, что Азербайджан может весной своими силами освободить 8 сел, которые были оккупированы со стороны Армении в 90-х годах, а также открыть Зангезурский коридор, что весьма рискованно при той международной обстановке, которая сегодня сложилась вокруг азербайджано-армянского конфликта. Главное, что вечный арбитр конфликта – Россия на грани выхода из игры, а на ее место претендуют Брюссель, отдельно Париж и Вашингтон. Брюссель не смог проявить себя, а Париж является стороной конфликта, поэтому Вашингтон остается единственной площадкой, на которой в 2023 году будут решаться все спорные вопросы данного конфликта.