Китай, Афганистан и Пакистан ожидают и приветствуют возвращение движения «Талибан» в политическое русло Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

Четвертый раунд трехсторонних консультаций министра иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром и главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши состоялись в четверг в формате видеоконференции. Текст совместного заявления опубликован в пятницу на сайте МИД КНР.

«Три стороны считают необходимым соблюдать резолюцию 2513 Совета Безопасности ООН, ждут с нетерпением и приветствуют возвращение «Талибана» в политическое русло Афганистана», — сказано в заявлении. «Стороны вновь заявили, что не поддерживают создание какого-либо правительства в Афганистане путем военной силы, выступают с поддержкой того, чтобы Афганистан стал независимым, суверенным государством», — указывается в документе.(ТАСС)