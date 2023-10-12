Кнессет (парламент) Израиля одобрил формирование единого чрезвычайного правительства. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, создание чрезвычайного кабмина с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца подержали 66 депутатов, ни один из парламентариев не проголосовал против.

11 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании в стране чрезвычайного правительства. Он отметил, что «все остальные соображения» были отложены в сторону, так как сейчас на кону судьба страны. Премьер подчеркнул, что власти будут работать вместе во благо всех израильтян.