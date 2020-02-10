КНДР решила не отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию

Власти КНДР решили не отправлять свою делегацию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, несмотря на первоначальное согласие, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Ранее Ишингер сообщал, что на конференцию приглашен заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген. Его приезд в Мюнхен мог стать первым случаем в истории Мюнхенской конференции, когда делегация КНДР принимает участие в мероприятии.
«Мы вели длительные зондирующие переговоры с северокорейской стороной, чтобы правительство Северной Кореи впервые приняло участие в конференции. То есть, они были приглашены. Нам сообщили, что замглавы МИД Северной Кореи прибудет», — заявил Ишингер на пресс-конференции.