КНДР решила не отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию

По его словам, после этого организаторы составили конкретные планы его участия в дискуссии, «к сожалению, северокорейская сторона — я очень сожалею об этом, — отозвала свое решение». Он отметил, что участие КНДР было бы очень важным в свете проблематики ядерного нераспространения, добавив, что организаторы будут работать над тем, чтобы северокорейская делегация в будущем все же прибыла в Мюнхен.(РИА Новости)