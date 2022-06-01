В городе Джалилабад состоялся Фестиваль клубники, организованный сообществом кулинаров – любителей Azeri Home Chef при поддержке исполнительной власти Джалилабадского района.

Праздник удался настолько, что глава исполнительной власти города Рафик Джалилов распорядился проводить клубничный фестиваль ежегодно. Это значит, что традиционно в последний уикэнд мая Джалилабад будет радовать жителей регионов и столицы новым гастрономическим праздником.

Джалилабад издавна славится как один из самых «фруктовых» регионов Азербайджана. Не удивительно, что фрукты здесь самые вкусные, а местные жители прекрасно разбираются в фруктовых сортах и овощных культурах.

На фестиваль съехались участники и гости из Баку и других городов Азербайджана. На территории, где был разбит фестивальный городок, не было места упасть даже яблоку. Многочисленные палатки предлагали попробовать и купить самые разнообразные сорта клубники, кулинары Azeri Home Chef состязались в конкурсе на лучшее блюдо или десерт из клубники, школьники сразились в шахматном турнире. Помимо этого, в рамках фестиваля прошли конкурс на лучшее стихотворение, конкурс детского рисунка и множество других развлекательных мероприятий и большая концертная программа.

Бакинка Алена Ахмадулина представила на конкурс кулинаров медовик с заварным клубничным кремом. «Клубнику в нашей семье любят. Уже несколько лет мой супруг выращивает эту ягоду прямо на балконе нашего дома. Так что, как-только наступает ягодный сезон, я готовлю разную выпечку для домашних», — рассказывает конкурсантка.

Севда Ахундова удивила жюри нежнейшими творожниками с клубникой:

«Приготовила в первый раз, очень довольна результатом. Клубнику обожаю, и очень люблю готовить различные десерты с этой ягодой. Конкурсы тоже люблю – для меня это прежде всего общение с друзьями и прекрасное настроение», — говорит в беседе с # участница конкурса.

Приверженец правильного питания Ирада Мирджавадова – постоянный участник кулинарных конкурсов Azeri Home Chef. На конкурсный стол Фестиваля клубники Ирада приготовила пастилу из клубники:

«Очень полезный и вкусный перекус, богатый витаминами, с низким гликемическим индексом и богатым содержанием витаминов. Я добавила сюда фисташки, а сушила все в дегидратаре на низкой температуре, чтобы сохранить всю пользу», — рассказала Мирджавадова.

Первое место на фестивале досталось Камилле Нагиевой за ее оригинальный торт «Клубничная фантазия», второе — Наргиз Гулиевой, а третье — Севиндж Ахундовой за ее клубничный чизкейк со сливками и сгущенным молоком.