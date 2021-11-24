Экс-госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хилари Клинтон заявила, что Россия и Китай могут при помощи манипуляций в сфере технологий могут дестабилизировать доллар как резервную валюту. Об этом сообщает Mediaite.

«Представьте себе сочетание социальных сетей, алгоритмов, управляющих социальными сетями, с накоплением еще больших сумм денег за счет контроля определенных цепочек криптовалюты. Мы смотрим не только на государства, такие как Китай или Россия, или на другие государства, манипулирующие технологиями всех видов в своих интересах. Мы смотрим на негосударственных субъектов, которые либо совместно с государствами, либо сами по себе, дестабилизируют страны, доллар как резервную валюту», — заявила Клинтон.

Экс-госсекретарь также отметила, что сейчас США «определенно нужны» новые правила для века ИТ, потому существующие структуры «не подходят для того, с чем мы сталкиваемся». (Газета.Ру)