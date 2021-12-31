Блистательный Александр Галич в своем поразительном, ироничном стихотворении «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира», представил на суд читателей абсурдную ситуацию. Это был рассказ о том, как рядовому советскому труженику в добровольно-принудительном порядке поручили в воскресенье выступить в Доме Культуры с речью.

Всунули ему в руки заранее приготовленную бумажку, подозвали к трибуне, попросив сказать свое рабочее слово. Он и сказал. «Израильская военщина известна всему свету, как мать говорю и как женщина, требую их к ответу!», — заголосил Клим Петрович. Оказалось, как вы понимаете, что зачитал он речь, приготовленную для представительницы женской половины рабочего класса.

Упомянуть этот стих я решил в связи с событием, очень похожим на описанную Галичем ситуацию. Сразу трое депутатов Милли Меджлиса, как по команде, решили обрушиться с критикой в адрес Общественного Телевидения. Кто эти «три богатыря» отечественного парламента? О, это достойные отдельного описания персонажи — Сиявуш Новрузов, Фазаил Агамалы, Фазиль Мустафа.

Нет, они пока не заслужили того, чтобы их профилями украшали фасады зданий, как в советское время вывешивали профили Маркса, Энгельса, Ленина. Но, определенную, пусть и весьма специфическую, известность эта троица все же имеет. Перейду, впрочем, к сути их претензий к ОТВ.

Начну с Фазиля Мустафы, который возглавляет псевдо-оппозиционную «Партию Великого созидания», реальную численность которой сложно определить.

Итак, этот многоразовый депутат ММ решил подсчитать средства, выделяемые государством Общественному Телевидению. Выбрав совершенно неподобающий тон для полемики, он высказал жажду более широкого освещения со стороны ОТВ деятельности ММ. Мол, для того из госбюджета средства ОТВ и выделяются, чтобы более широко о буднях ММ рассказывать. Плюс, он еще и о важности приносить пользу обществу заявил.

С последним пунктом умозаключения Ф.Мустафы нельзя не согласиться. Вот только начинать ему нужно с себя. Как гражданин Азербайджана, интересы которого в парламенте представляет Фазиль бей, скажу, что он даже свою предвыборную агитационную кампанию проводил весьма скромно. Его эпизодически видели те, за чьи голоса он вроде бы должен был бороться. Ну а за полтора года, прошедшие с момента внеочередных выборов в ММ, его на округе и вовсе практически не видно. Так что, прежде чем читать проповеди, Фазилю Газанфаровичу неплохо бы чтить заповеди.

Что до деятельности ОТВ, его рейтинга, то рассуждать на сей счет должны профессионалы этого дела. Да, парламентарии могут иметь свое суждение на сей счет, но оно будет дилетантским. Собственно, дилетантизм рассуждений этого парламентария проявился уже в том, что он берется рассуждать о предмете, досконально неизученном. Будь иначе, Ф.Мустафа знал бы, что в Уставе ОТВ нет пункта, согласно которому телеканал обязан все свое время уделять рассказу о буднях депутатов ММ. ОТВ должен освещать процессы, представляющие общественный интерес. И он это делает, в том числе и рассказывая о наиболее важных событиях стране, в том числе и в парламенте, предоставляя депутатам ММ трибуну.

Эту очевидную истину неплохо бы запомнить раз и навсегда еще одному лидеру партии, называющейся «Ана Ветен», также многоразовому депутату ММ Фазаилу Агамалы. Он, по сути, подражая небезызвестному товарищу Саахову, решил «спутать свою личную шерсть с государственной». «Вы знаете, что меня пригласили в программу «3D», я не пошел. После этого меня больше не приглашают на это телевидение», — сетует Ф.Агамалы.

Забавный персонаж! Сам отказался, сам возмущается. И признает, по сути, что сводит счеты с ОТВ. Как-то мелко получается. Впрочем, вряд ли стоило ждать чего-то иного от того, кто утверждал, что «вор в законе» Ровшан Ленкоранский мог бы стать примером для подражания азербайджанской молодежи. И от того, кто запомнился не пламенными выступлениями с трибуны парламента, а дракой с, на тот момент, коллегой Гусейном Абдуллаевым прямо в стенах Милли Меджлиса. Кстати, я бы на месте руководства ОТВ пригласил господина Агамалы в студию, сделал бы с ним интервью, в числе прочего задав вопрос об источниках финансирования его партии, а также о природе появления средств на очень шикарную жизнь. Да и в целом, погонял бы его по вопросам школьной программы, чтобы все раз и навсегда поняли, каков он — этот многоразовый депутат.

Впрочем, господам Агамалы и Мустафе, на мой взгляд, далеко до планки, поднятой на небывалую высоту Сиявушем Новрузовым. Он также выразил недовольство недостатком внимания со стороны ОТВ к работе ММ. Но на том он не ограничился. Господин Новрузов, сам готовый высказываться по самому широкому спектру вопросов, возмутился появлением в эфире ОТВ «одних и тех же людей, выступающих на разные темы». Так это или нет, утверждать не берусь. Но замечу, что Сиявуш-муаллим знаменит еще и своей ложью. В его биографии написано, что он является чемпионом СССР по вольной борьбе. Есть список чемпионов СССР по вольной борьбе за все годы. В нем нет С.Новрузова. При этом, я допускаю, что он мечтал быть чемпионом СССР. Но далеко не каждый, мечтавший полететь в космос, является космонавтом.

Зато, Сиявуш-муаллим является знатоком приготовления «котлет Молотова». С таким талантом ему давно пора открыть свое кулинарное шоу, участие в котором он мог бы принимать, надев все, так часто демонстрируемые им, свои значки, ордена и медали, включая медаль «За взятие Берлина», если таковую ему где-то уже удалось приобрести. И руководству ОТВ, на мой взгляд, стоит рассмотреть возможность открытия такого шоу для своего критика.

Тут главное, чтобы Сиявуш-муаллим не забывал вовремя приходить в эфир. С памятью у него, как широкая общественность убедилась, не очень хорошо. Произошло это после резонансной свадьбы внука экс-главы АП Рамиза Мехтиева. Сначала, как известно, Сиявуш-муаллим утверждал, что свадьбы не было. Потом уверял, что то, что было, нельзя назвать свадьбой. Затем, когда все было обнародовано, включая видеокадры, С.Новрузов заявил, что был обманут Р.Мехтиевым и, соответственно, невинно пострадал.

В общем, заврался тогда наш «герой» донельзя. И было неудивительно, что по итогам всей той эпопеи он лишился должности заведующего орготделом правящей партии «Ени Азербайджан». Но в парламент нового созыва он все же попал. И теперь, вместе с двумя коллегами по ММ, возмущается работой ОТВ. Причем, делая это ровно так, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира.