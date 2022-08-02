Все предельно просто. Мы стали свидетелями примитивной информационно-психологической операции (ИПСО). Как это работает? Берется какое-либо событие, не имеет значение реальное оно или придуманное, посредством которого продвигается нужный манипуляторам нарратив. Ровно это и произошло в случае, который сейчас активно обсуждают на огромном пространстве, которое когда было искусственно созданным СССР.

Напомню, что в аккаунте заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева «ВКонтакте» был опубликован пост, где от имени политика сообщалось, что Русь «снова станет единой», «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а Казахстан — искусственное государство. Позже пост был удален, а его появление объяснили взломом.

Запись в аккаунте Медведева появилась около полуночи во вторник 2 августа. Автор рассуждал о том, что скоро «никаких парадов суверенитетов больше не будет», а все народы, населявшие Советский Союз, «снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании». «Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств, — говорилось в посте. — После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов (…) Русь снова станет единой, могучей и непобедимой».

Автор текста обещал, что Москва «во главе со славянским народом» пойдет в следующий поход для восстановления своих границ, которые «как известно, нигде не заканчиваются». В качестве примера приводились Грузия и Казахстан. «Пока туда не придут русские, порядка не будет», — заключил он. После чего начинается настоящий цирк. Пост Медведева, ясное дело был удален, но после того, как его прочли миллионы людей в разных странах мира.

В «ВКонтакте» у Медведева 2,2 млн подписчиков. Но тут важно, что скандальную запись быстро растиражировали «полезные идиоты». В частности, искусственно созданная Кремлем в качестве независимой «говорящей головы» Ксения Собчак. Она всегда действует в интересах тех, кто ее патронирует. Вот и сейчас она активно тиражировала пост Медведева. Она же начала продвигать мысль о том, что его аккаунт был взломан. В общем, и продвигался наратив скандального поста, и изображалось неверие в то, что это написал Медведев.

Дальше все пошло совсем предсказуемо. «С тем, кто взломал страницу и опубликовал эту запись, разберется администрация соцсети и кто положено», — сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов. «Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ [от 31 июля]», — уточнил он.

В пресс-службе «ВКонтакте» агентству Интерфакс заявили, что скандальный пост был опубликован сторонним пользователем. «В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — сообщили в VK. Такая вот примитивная ИПСО, в которой, как видим, немало фигурантов.

И ведь не важно, написал ли этот текст лично Медведев или кто-то иной. Важно было то, чтобы его прочло огромное количество людей. А в том и состояла цель ИПСО. Посредством скандального поста жителям разных независимых государств, не только Украины, Казахстана и Грузии, внушалась мысль о том, что Россия готова проливать кровь, нести разрушения и несчастья на их землю. То есть, посредством информационного вброса оказывается психологическое давление на массы людей в разных странах.

Это ровно то, что делает Россия в Украине, когда бомбит мирные города, устраивает геноцид мирного населения в Буче, Гостомеле, Ирпене. Когда в эфир выкладываются кадры пыток украинских военнопленных. Расчет российской стороны сделан на то, чтобы вызвать страх. А с ним и готовность капитулировать. И это — не новый метод Кремля.

По большому счету, в аккаунте Медведева не было написано ничего, существенно отличающегося от политики РФ. Это ведь в его бытность президентом РФ произошла августовская война 2008 года с Грузией . Так что, Медведев и РФ давно уже ставят под сомнение право грузин иметь государство. Что до имперских амбиций РФ в целом, то и тут все более, чем очевидно.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин провел мини-экзамен по географии для одаренных детей и сам дал ответ на вопрос, где заканчиваются границы России. Разговор о границах страны состоялся на церемонии вручения премий Русского географического общества, председателем попечительского совета которого является президент России.

Путина познакомили с пятилетним Тимофеем и девятилетним Мирославом, участниками многих олимпиад и конкурсов по географии. Путин спросил у Мирослава, где заканчиваются границы России. «Границы России заканчиваются через Берингов пролив с США…», — начал отвечать школьник. На это Путин заявил: «Границы России нигде не заканчиваются».

Вот так. Все было открыто и конкретно заявлено. Кстати, и та история с девятилетним Мирославом, тоже была классической ИПСО. Цель была тогда конкретная — послать миру месседж, что Россия не признает международное право и независимость многих соседних с ней государств. Чем все это закончилось, мы все видим сейчас по тому, что РФ творит в Украине. И в ее планах действительно есть война со многими государствами, от Грузии до Казахстана, включая Молдову.

И Азербайджану это все тоже нужно понимать. Понимать и помнить, что никакие договоры с РФ не стоят бумаги, на которой они прописаны. Другое дело — хватит ли у РФ сил на то, чтобы реализовать все свои имперские планы? Их, этих сил, с каждым днем войны в Украине становится все меньше. И за это многие государства мира, включая Азербайджан, должны быть благодарны ВСУ. И, соответственно, помощь Украине, чем бы то ни было, это вовсе не благотворительность, а инвестиции в защиту от российской угрозы. Это все нужно понимать. Как и то, что своей цели РФ будет стараться добиваться любыми путями, включая все новые и новые ИПСО, задействуя при этом своих «троянских коней» и «пятую колонну».