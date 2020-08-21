Китайский ученый призвал не ждать «волшебные таблетки» против коронавируса

Замруководителя китайского Национального исследовательского центра респираторных заболеваний профессор Цао Бинь призвал не рассчитывать на универсальные средства против коронавируса, а использовать передовые стратегии для лечения инфицированных. Об этом ученый, который возглавляет в КНР программу испытаний препаратов против COVID-19, рассказал во время онлайн-семинара в Национальном университете Сингапура, передает в пятницу телеканал CNA.

«Мы много слышали об успешном лечении пациентов с применением одного или группы препаратов, но, к сожалению, ни в самом начале распространения вируса, ни сейчас таких «волшебных таблеток» не существует», — сказал профессор, который в первое время вспышки находился в Ухане для помощи местным врачам. «Даже во время пандемии, когда окутывает страх беспомощности, в первую очередь мы должны основываться на клинических исследованиях, а не полагаться на предположения», — заявил Цао Бинь.

Вместо того чтобы «рассчитывать на «волшебные пилюли», необходимо вырабатывать передовые стратегии лечения почти для каждого случая», указал специалист. По его словам, лечение многих пациентов по одному протоколу влечет за собой «разнообразные побочные эффекты, в том числе заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, у кого-то диагностируется пневмония».

Цао Бинь стал одним из первых в мире специалистов, который в начале пандемии предложил использовать антиретровирусные препараты, применяемые в том числе для лечения ВИЧ-инфицированных.(ТАСС)