Китайский спутник разрушился в космосе

Метеорологический космический аппарат YUNHAI 1-02, принадлежащий Китаю, разрушился. Об этом сообщается на странице 18-ой эскадрильи контроля Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Twitter.

Инцидент произошел 18 марта в 7:41 по Всемирному координированному времени. В результате разрушения образовался 21 обломок. На данный момент движение всех обломков отслеживается военными Соединенных Штатов.

В сообщении отмечается, что причины разрушения пока не известны.

Спутник был разработан компанией China Aerospace Science and Technology Group для изучения океанов и мониторинга стихийных бедствий. Его ввели на орбиту не больше двух лет назад. (iz.ru)

| 2021-03-23T01:04:48+04:00 23 марта 2021, 09:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss