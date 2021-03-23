Китайский спутник разрушился в космосе

Метеорологический космический аппарат YUNHAI 1-02, принадлежащий Китаю, разрушился. Об этом сообщается на странице 18-ой эскадрильи контроля Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Twitter.

Инцидент произошел 18 марта в 7:41 по Всемирному координированному времени. В результате разрушения образовался 21 обломок. На данный момент движение всех обломков отслеживается военными Соединенных Штатов.

В сообщении отмечается, что причины разрушения пока не известны.

Спутник был разработан компанией China Aerospace Science and Technology Group для изучения океанов и мониторинга стихийных бедствий. Его ввели на орбиту не больше двух лет назад. (iz.ru)