Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в среду в формате видеоконференции.
«Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость», — заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.(РИА Новости)