Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно запустил в среду спутник дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, запуск был произведен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) в 10:53 по пекинскому времени.

Спутник «Цзилинь-1», созданный компанией Changguang Satellite Technology, предназначен для проведения фотосъемки Земли со сверхвысоким разрешением и видеосъемки.

Той же ракетой-носителем запущены три малых коммуникационных спутника, в том числе два созданных  аргентинской компанией Satellogic. (ТАСС)

| 2020-01-15T08:29:24+00:00 15 января 2020, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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