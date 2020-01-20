Китай выступил против политизации вопроса о распространении сетей 5G за рубежом

Китай выступает против политизации вопроса о внедрении сети мобильной связи стандарта 5G за рубежом с помощью китайских технологий. Об этом заявил в понедельник на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.

«[Мы] протестуем против политизации технологического вопроса [внедрения сетей 5G], — приводит слова министра радиостанция RTHK. — Мы считаем разговоры о том, что использование китайских технологий якобы влияет на национальную безопасность [той или иной страны], преувеличенными: на самом деле это просто невозможно».

Мяо Вэй также добавил, что Китай «желает наладить механизм сотрудничества с иностранными правительственными учреждениями и предприятиями» в работе по построению сетей 5G за рубежом.

14 января вещательная корпорация BBC сообщила, что Вашингтон передал Лондону досье с технической информацией, которая поставила под сомнение данную британской разведкой оценку возможности использовать технологии китайской компании Huawei в инфраструктуре сетей 5G без риска для национальной безопасности.(ТАСС)