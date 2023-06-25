Пекин выразил поддержку мерам российского руководства по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями 24 июня. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России», — отметили в ведомстве по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с главой МИД КНР Цинь Ганом и его заместителем Ма Чжаосюем в Пекине.