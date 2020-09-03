Китай требует отмены ограничений на работу дипломатов в США

Китай выражает протест против решения американских властей ввести ограничения на работу дипломатов КНР в стране, указано в заявлении китайского посольства в США.

Решение Соединенных Штатов нарушает Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также «самопровозглашенные ценности» США, в числе которых открытость и свобода, отмечает дипмиссия.

«Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США в выполнении ими своих обязанностей», — подчеркивается в заявлении.(Газета.Ru)