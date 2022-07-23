Китай разрабатывает полностью многоразовую сверхтяжелую двухступенчатую ракету, которая выглядит как клон транспортной системы Starship компании Space X. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

Первая ступень ракеты диаметром 10,6 метра будет оснащена 26 двигателями с тягой по 200 тонн. Носитель позволит доставлять 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, 65 тонн на геосинхронную переходную орбиту или 50 тонн к окололунной орбите.

Разработка перспективного носителя идет параллельно созданию одноразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9. Первый запуск носителя намечен на 2035 год (lenta. ru)