Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

«Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань», — говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.