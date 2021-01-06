Китай ответит на ограничения в США в отношении китайских приложений

Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний после того, как в США ввели ограничения в отношении 8 китайских платежных приложений, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте Трампа. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля — примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.