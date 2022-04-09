В Китае обновился суточный максимум по числу инфицированных коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения COVID-19 нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом пишет ТАСС .

Этот показатель оказался на 4 процента больше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была достигнута ровно неделю назад. Среди зараженных повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1350 человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. При этом только 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.

Также указывается, что число инфицированных, которые проходили лечение в Китае, превышает 197,2 тысячи человек — это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил опасность вспышки коронавируса в Китае. Он назвал ее не представляющей опасности — по его мнению, эпидемиологи легко с ней справятся. По его словам, вспышка вызвана дошедшим до страны омикрон-штаммом. Ученый называет ее незначительной (lenta. ru)