Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг МИД КНР.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями, — проинформировало китайское внешнеполитическое ведомство в ответ на вопрос, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями. — Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».

МИД КНР уточнил, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с РФ «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке». «Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран», — прокомментировало министерство.