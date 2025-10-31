Правительство РФ впервые разместит государственный долг в китайских юанях, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который по итогам года впятеро превысит изначальный план.

Российский Минфин планирует выпустить юаневые облигации на внутреннем рынке на общую сумму 300-400 млрд рублей, сообщает Reuters со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников.

Бумаги будут размещаться на Московской бирже и иметь срок погашения от 3 до 10 лет. «Они хотят 3-4 (выпуска) по сумму примерно 100 миллиардов рублей (8,6 млрд юаней) каждый», — рассказал один из источников агентства. По словам другого, сделка может состояться в конце декабря. Минфин рассчитывает на широкий круг инвесторов — от физических лиц до банков и управляющих компаний.

Российские власти более 10 лет пытались выпустить юаневые облигации в Китае, но договориться об условиях с Пекином так и не удалось. ЦБ КНР разрешает размещать лишь панда-бонды, средства от которых нельзя выводить за пределы Китая.

По словам источников Reuters, Минфин уже провел встречи с потенциальными покупателями, рекламируя им свои юаневые бумаги. Собеседник агентства в ведомстве подтвердил, что долг в юанях готовится и скоро о нем будет объявлено официально.

Деньги остро нужны правительству: по расчетам Минфина, дефицит бюджета в этом году достигнет 5,7 трлн рублей вместо изначального плана в 1,2 трлн. Нефтегазовые доходы казны к концу сентября упали на 20%, таможенные сборы на 19%, а поступления несырьевых налогов хотя растут, но отстают от плана. Согласно поправкам в бюджет, НДС будет собрано на 1,19 трлн рублей меньше, чем ожидалось, налога на прибыль — на 167 млрд рублей меньше, утильсбора — на 440 млрд рублей меньше.

Де-факто через юаневые облигации дефицит бюджета могут профинансировать госкорпорации, которые получают выручку в китайской валюте. В начале недели Минфин разрешил им размещать свободные средства на фондовом рынке, в том числе в долговых ценных бумагах.

«Ходили слухи о том, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний желает поучаствовать, так сказать, на рынке государственного долга», — рассказывает главный экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. Репатриацию валюты из-за рубежа могут вести недавно попавшие под санкции «Роснефть» и «Лукойл», не исключает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

У госбанков также есть потребность в валютных облигациях, продолжает Мелащенко: «Идет погашение валютного долга, и если вы не хотите, чтобы у банков поломались нормативы и поехала вся валютная позиция, вы должны заместить это чем-то. Баланс надо поддерживать, поэтому здесь размещение будет уместно».

Российские компании уже активно занимают юани. По расчетам Cbonds, на сегодняшний день в обращении на рынке находятся юаневые корпоративные облигации на 166,83 млрд юаней. Этот инструмент в основном пользуется популярностью у экспортеров, которые стали привлекать долг в юанях на локальном рынке после того, как санкции отрезали им доступ к западному рынку капитала, отмечает Reuters.