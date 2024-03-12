Один из создателей ядерного оружия, не только величайший физик двадцатого века, но, пожалуй, первый и последний неустанный демократ России Андрей Сахаров не раз писал и говорил, что ядерное оружие остановило, даже сделало невозможным глобальные мировые войны.

Ядерное оружие было применено всего один раз, якобы чтобы наказать милитаристскую Японию и заодно показать всему человечеству, каким же страшным оружием является оно, хотя у сильных мира сего были совсем другие намерения и цели: новое оружие еще должно было продемонстрировать, какие страны отныне будут «заказывать музыку» в этом и так сложнейшем мире…

Мы тут хотели бы особо подчеркнуть именно последнюю деталь, потому что с момента создания ядерное оружие не только сыграло роль сдерживающего фактора, но оно стало источником больших геополитических и геоэкономических амбиций, привело к своеобразному соревнованию между странами, которые приобрели это страшное оружие.

Оно стало волшебной палочкой, «волшебной лампой Алладина» в борьбе за мировое лидерство. В противном случае, США и европейские страны не стали бы только вооружать Киев в войне против российской агрессии, они начали бы широкомасштабные военные действия против Москвы и, наверное, за кратчайшие сроки выиграли бы ее, потому что экономический потенциал России не сравним даже с экономикой одного штата США – Калифорнии. Только военный бюджет Штатов в два раза превосходит тотальный бюджет России, а экономика стран-европейских партнеров Украины в 25-30 раз больше, чем соответствующие экономические показатели России. А на войне, как правило, выигрывают те страны, которые имеют больше экономических и демографических ресурсов…

Но эту небольшую заметку о российско-украинской войне, о противостоянии Запада и России мы неслучайно начали с ядерного оружия.

Запад пока не может начать войну против России, и все упирается в то, что последняя имеет крупный ядерный потенциал.

Это война, которая продолжается уже третий год, огорчает и расстраивает нас всех не только страшными страданиями, которые выпали на долю братского украинского народа, но она еще наглядным образом показывает, как мир близок к ядерной войне.

Возможно, за эти три года европейские страны и США триста раз начали бы войну против России, чтобы положить конец ее агрессии, но как заметили чуть выше, не могут, потому что Москва имеет крупный ядерный арсенал, и политического лидера, одержимого идеей «российского геополитического превосходства», который открыто заявляет: зачем нужен этот Мир, в котором нет места России?..

Поэтому все находится в страшном тупике, Запад, точнее, страны НАТО, не могут научить Кремль уму-разуму, как они сделали это несколько лет тому назад в бывшей Югославии, — да, они не могут одним рывком разрубить этот трехгодичный военный Гордиев узел, ограничиваются только военной и финансовой помощью Украине и пока только так выражают свою солидарность с украинским народом.

На днях было впечатление, будто терпению Запада пришел конец – европейские страны заявили, что, если российские войска возьмут Киев, они начнут военные операции против Москвы. Тут сыграло роль и такое обстоятельство, что в последнее время продвижение российских войск вглубь Украины усилилось, стало более ощутимым и заметным.

Конечно, пока трудно ответить на вопрос, насколько реальны подобны сценарии? Можно ли верить в их правдивость? Но в случае, если Москва возьмет Киев, у стран Запада и США должен быть свой специальный сценарий. Есть ли подобный сценарий? Понятно, что аналитикам и стратегам Пентагона и НАТО зарплату недаром платят, наверное, у них имеется не один сценарий.

Конечно, их планы нам неизвестны. Опять ядерный фактор позволяет высказать такую версию, что большие силы мира – Запад и Россия не начнут прямую войну между собой. Тогда что же будет?

Первый сценарий заключается в том, что начнется очередная холодная война – более основательная и системная, чем сейчас. Второй гипотезой является то, что, даже если Москва возьмет Киев, война не остановится, она будет продолжаться в духе афганской войны – украинцы до победного конца будут оказывать сопротивление российской оккупации. Наконец, не исключается еще один военный сценарий: считается, что Запад откроет еще один фронт войны против России и адресом этого фронта станет уже Южный Кавказ!

Признаться, мы не воспринимаем всерьез последнюю версию, хотя некоторые политические наблюдатели о ней говорят часто. Дело в том, что Грузия и, особенно Армения, вовсе не Украина, и научить их «уму-разуму» для Москвы сиюминутное дело — в этом мы наглядно убедились несколько лет тому назад во время известной российско-грузинской войны. Поэтому первые два сценария нам кажутся более убедительными или реальными – вероятно, что война между Украиной и Россией продолжится по теперешней схеме и архитектуре, конечно же, при одном условии: если президентские выборы в США не изменят политическую конфигурацию страны…